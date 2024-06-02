В воскресенье во второй половине дня в Риге на заправке "Circle K" на улице Краста внезапно возник шум, похожий на взрыв. Хлопок также услышали и в соседнем ресторане "Лидо".
"Было громко", - написал порталу Delfi очевидец.
В Государственной пожарно-спасательной службе порталу Delfi сообщили, что 2 июня в 17.08 поступил вызов на улицу Краста в Риге, где на заправке загорелся электрощиток.
На момент прибытия пожарных людей на АЗС "Circle K" не было.
Площадь возгорания оказалась небольшой - в пять квадратных метров. Также выяснилось, что в подсобном помещении АЗС возникло задымление из-за сбоя электроустановки.
В Госполиции тоже получили информацию о происшествии на АЗС. По данным полиции, пострадавших нет.
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