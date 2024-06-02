В воскресенье во второй половине дня в Риге на заправке "Circle K" на улице Краста внезапно возник шум, похожий на взрыв. Хлопок также услышали и в соседнем ресторане "Лидо".

"Было громко", - написал порталу Delfi очевидец.

В Государственной пожарно-спасательной службе порталу Delfi сообщили, что 2 июня в 17.08 поступил вызов на улицу Краста в Риге, где на заправке загорелся электрощиток.

На момент прибытия пожарных людей на АЗС "Circle K" не было.

Площадь возгорания оказалась небольшой - в пять квадратных метров. Также выяснилось, что в подсобном помещении АЗС возникло задымление из-за сбоя электроустановки.

В Госполиции тоже получили информацию о происшествии на АЗС. По данным полиции, пострадавших нет.

woah kkas baaaigi uzgāja gaidā 😟 pic.twitter.com/1mcGDuykbB — Roberts Rambāns (@EsEsmuTuEsmuEs) June 2, 2024

Foto: DELFI Aculiecinieks

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!