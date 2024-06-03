В ирландском Корке проведено расследование в связи со смертью женщины с раком желудка, которая не получила медицинской помощи в Ирландии в разумные сроки и отправилась на лечение в Латвию, а по возвращении скончалась в больнице от осложнений. Об этом сообщает издание Baltic Ireland со ссылкой на The Journal.

17 декабря 2023 года уроженка Латвии Елена Ш., проживавшая в Каслтаунбере, графство Корке, умерла в больнице Университета Милосердия после перенесенной в Латвии операции.

Следователю Филиппу Комину сообщили, что Елена столкнулась с длительными задержками в получении медицинской помощи в Ирланди, и это стало главным фактором в ее решении приехать в Латвию для проведения операции.

16-летний сын Елены, Артем, рассказал на слушаниях дела, что его семья переехала в Корк, когда ему было всего четыре года. По его словам, его мать впервые заболела во время отпуска прошлым летом, когда ездила в Россию к родственникам. У нее кружилась голова и она чувствовала усталость. По возвращении в Корк женщина отправилась к своему семейному врачу, который направил ее на консультацию к специалисту из-за обильного менструального кровотечения.

По словам Артема, прождав несколько месяцев и так и не попав на прием к специалисту, мама мальчика решила поехать за медицинской помощью в родную Латвию. Там врачи обнаружили, что из-за гинекологических проблем Елене необходима операция, которую провели, но неожиданно диагностировали рак желудка второй стадии.

Артем рассказал, что его мать решила сделать операцию по удалению опухоли желудка в Латвии. Операция включала в себя резекцию части кишечника.

В ноябре Елена обратилась к специалистам в Корке, и ей была назначена химиотерапия, необходимая для того, чтобы рак не повторился. Процедура должна была начаться в январе. Однако 15 декабря женщина упала в обморок дома и была госпитализирована в больницу Университета Милосердия.

Хирург Гэвин О’Брайен, который руководил лечением Елены со второго дня госпитализации, сообщил, что в Латвии женщину лечили от большой фибромиомы, а затем дополнительное обследование выявило агрессивный рак желудка, диагноз, который не был поставлен в Ирландии, поскольку она все еще ожидала в очереди консультации у специалиста.

Хирург сообщил следователям, что в больнице Университета Милосердия у Елены была обнаружена инфекция, которая повредила одну из двух основных артерий, снабжающих кровью кишечник. Вторая артерия была перевязана латвийскими медиками, чтобы предотвратить рецидив рака. Оставшаяся артерия была инфицирована, то есть, ее стенки были ослаблены, что делало любую операцию практически невозможной, пока антибиотики не остановят инфекцию.

17 декабря состояние Елены ухудшилось, началось внутреннее кровотечение, которое привело к остановке сердца. Хотя врачи пытались восстановить артерию и остановить кровотечение, было признано, что хирургическое вмешательство невозможно.

"Мне очень жаль, что я больше ничего не смог сделать для спасения ее жизни", - заявил О’Брайен мужу и сыну Елены. Он также выразил сожаление, что длинные очереди к специалистам в Ирландии приводят к тому, что пациенты отправляются за лечением за границу.

В ходе следствия было установлено, что смерть пациентки наступила после осложнений от медицинской процедуры на фоне сложной истории болезни. Государственный патологоанатом Ирландии Марго Болстер заявила, что причиной смерти стало кровотечение из-за разрыва, псевдоаневризма и сепсиса из-за перфорации.

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