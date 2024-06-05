Государственная полиция завершила расследование убийства предпринимателя Андриса Любки, совершенного 17 ноября прошлого года. В понедельник, 3 июня, Госполиция направила дело в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование двух лиц - мужчин 1975 и 1991 годов рождения. Им инкриминируют совершение убийства при отягчающих обстоятельствах или участие в нем, а также совершение других уголовных преступлений, сообщили порталу Delfi в полиции.

17 ноября 2023 года в 13.58 в Госполицию поступила информация о том, что в Резекне, на аллее Атбривовашанас 190А, возле строительного магазина в мужчину 1963 года рождения выстрелили несколько раз, в результате чего он скончался от полученных травм на месте происшествия. После этого стрелявший покинул место преступления на автомобиле VW Touareg. Выяснилось, что стрелял мужчина 1975 года рождения, который вышел из машины в Веремской волости Резекненского края. Это был латгальский предприниматель Игорь Хаит.

Госполиция немедленно начала расследование и приступила к поискам. В течение пары часов по подозрению в совершении убийства были задержаны два человека, которые были признаны подозреваемыми в рамках уголовного процесса.

Сразу же после совершения преступления следственный судья Латгальского районного суда принял решение применить к подозреваемому 1975 года рождения заключение под стражу в качестве меры пресечения, которая действует до сих пор. Между тем, мужчина 1991 года рождения не был заключен под стражу. Полиция это решение обжаловала, но его оставили в силе.

Проведя все необходимые следственный действий и получив достаточно доказательств, 3 июня полиция направила уголовный процесс в прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении обоих подозреваемых.

Хаит обвиняется по 117-й статье и второй части 233-й статьи Уголовного закона: совершение убийства при отягчающих обстоятельствах и покупка, хранение, перевозка или продажа оружия без соответствующего разрешения.

В свою очередь, мужчина 1991 года рождения, который увез Хаита с места преступления, обвиняется полицией в соучастии в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в тайном или открытом хищении чужого движимого имущества, так как он украл сумку из машины Любки.

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