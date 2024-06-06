В четверг, 6 июня в 12.06 поступил вызов на дорожно-транспортное происшествие на улице Мурьяню в Риге.

Медики Службы неотложной медицинской помощи оказали помощь одному человеку, который доставлен в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

За более точной информацией об обстоятельствах ДТП портал Delfi обратился в Госполицию.

"Картина ужасная - на опасном пешеходном переходе сбита девочка, она без сознания, в луже крови", - рассказал в соцсетях очевидец.

На опасность этого пешеходного перехода обращали внимание и активисты. Авария, скорее всего, произошла из-за того, что водитель, ехавший по соседней полосе, не заметил, что другой автомобиль затормозил, чтобы пропустить пешехода.

Tieši pirms gada TV3 sižetā rādījām, kā jāuzlabo gājēju pāreja Murjāņu ielā, lai tur būtu droši šķērsot ielu (bildē).



Vai Ārtelpas un mobilitātes departamentam (ĀMD) interesē Rīgas iedzīvotāju drošība? Diez vai. Viņi neuzlabo infru pat tad, kad risinājumus parādām priekšā.… https://t.co/1RJRriq8iO pic.twitter.com/WD1BMbYe5P — Pilsēta cilvēkiem (@PilsCilvekiem) June 6, 2024

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