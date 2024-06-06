В четверг, 6 июня в 12.06 поступил вызов на дорожно-транспортное происшествие на улице Мурьяню в Риге.
Медики Службы неотложной медицинской помощи оказали помощь одному человеку, который доставлен в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.
За более точной информацией об обстоятельствах ДТП портал Delfi обратился в Госполицию.
"Картина ужасная - на опасном пешеходном переходе сбита девочка, она без сознания, в луже крови", - рассказал в соцсетях очевидец.
На опасность этого пешеходного перехода обращали внимание и активисты. Авария, скорее всего, произошла из-за того, что водитель, ехавший по соседней полосе, не заметил, что другой автомобиль затормозил, чтобы пропустить пешехода.
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