Представители латвийской полиции прибыли в ирландский Донегал, чтобы помочь местным стражам порядка в расследовании крупного дела о торговле людьми, сообщает Baltic Ireland со ссылкой на www.donegallive.ie.

Совместное расследование было проведено в рамках общей операции двух стран, которая продолжается уже почти два года.

"Это первый подобный случай взаимопомощи, произошедший в северо-западном регионе Ирландии. В рамках продолжающегося расследования торговли людьми в графстве Донегол наша следственная группа и старшие сотрудники были рады сотрудничать с латвийской полицией в продвижении этого дела. Мы чрезвычайно благодарны членам нашей совместной следственной группы в Латвии за их кропотливую работу и помощь в этом деле", - заявил представитель ирландской полиции.

В конце 2023 года в рамках этой операции двое мужчин были заключены под стражу после задержания. Обвиняемые были арестованы в результате широкомасштабного расследования предполагаемого незаконного ввоза людей в Ирландию для трудовой эксплуатации.

Гражданин Латвии Георгий Пониза (35 лет) и гражданин Армении Армен Погосян (28 лет) обвиняются в помощи международной преступной группе в торговле людьми в Донегале, а также в участии в организованной преступности, торговле людьми и отмывании денег на сумму более 338 400 евро, которые были получены из зарплат предполагаемых жертв и переведены на счета в Латвии.

Мужчины содержатся в тюрьме Каслри с октября прошлого года.

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