Foto: LETA

В Курземе пьяный человек хулигански повел себя на избирательном участке, по данному случаю возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

По информации Государственной полиции, в целом выборы в Латвии в Европарламент прошли без существенных инцидентов. Жители сообщают об отдельных случаях возможных нарушений – каждая полученная информация проверяется. В ряде случаев при проверке полицией эта информация не подтвердилась.

Жителям Латвии предлагалось сообщать в Госполицию о несанкционированной агитации на улицах в день выборов или за день до них. В указанные дни было запрещено распространять листовки, восхвалять те или иные политические силы или кандидатов в депутаты и проводить агитацию на избирательных участках.

Жителям также предлагалось сообщать в полицию о неубранной вовремя предвыборной рекламе и в случаях, если они заметили нарушения общественного порядка на избирательных участках или вблизи них.

Кроме того, призывали сообщать в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией о скрытой предвыборной агитации, размещенной в Интернете, в публикациях в СМИ и т.д.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit