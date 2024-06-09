В Курземе пьяный человек хулигански повел себя на избирательном участке, по данному случаю возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

По информации Государственной полиции, в целом выборы в Латвии в Европарламент прошли без существенных инцидентов. Жители сообщают об отдельных случаях возможных нарушений – каждая полученная информация проверяется. В ряде случаев при проверке полицией эта информация не подтвердилась.

Жителям Латвии предлагалось сообщать в Госполицию о несанкционированной агитации на улицах в день выборов или за день до них. В указанные дни было запрещено распространять листовки, восхвалять те или иные политические силы или кандидатов в депутаты и проводить агитацию на избирательных участках.

Жителям также предлагалось сообщать в полицию о неубранной вовремя предвыборной рекламе и в случаях, если они заметили нарушения общественного порядка на избирательных участках или вблизи них.

Кроме того, призывали сообщать в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией о скрытой предвыборной агитации, размещенной в Интернете, в публикациях в СМИ и т.д.

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