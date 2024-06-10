Прокуратура передала в Суд по экономическим делам уголовное дело, по которому десять лиц обвиняются в эксплуатации около 90 человек, пострадавших от зависимостей, и легализации около 609 000 евро.

Обвинение считает, что группа из десяти лиц занималась торговлей людьми — с целью эксплуатации и с использованием уязвимости, состояния зависимости и беспомощности лиц, обманом завербовала и заставляла работать не менее 90 лиц и легализовывала преступно нажитые средства в крупном размере, узнали в прокуратуре.

По этому уголовному делу в суд передан также процесс о применении принудительной меры воздействия к юридическому лицу.

Обвиняемые лица под прикрытием общественной и религиозной организации, по имеющейся в распоряжении агентства LETA информации — Neatkarība Balt — создали три структурных подразделения в окрестностях Ругайи, Огре и Тукумса. Эти учреждения назвали центрами помощи, пообещав предложить реабилитацию таким лицам, которые страдают алкогольной или наркотической зависимостью, дав им "заведомо ложные обещания освободить их от указанных пристрастий".

Обвиняемые намеренно искали мужчин не старше 40 лет, которые были без доходов, рабочего места и денег на повседневное существование, без конкретного места жительства, без поддержки семьи и близких, с явной зависимостью от алкоголя, наркотических или психотропных веществ, изложено в обвинении.

Обвиняемые, воспользовавшись нахождением лиц в состоянии опьянения какими-либо вышеперечисленными веществами, дали подписывать потерпевшим договоры об оказании помощи, понимая, что в центрах помощи нет соответствующих специалистов с соответствующими знаниями и профессиональными навыками для достижения указанной цели.

В ходе расследования выяснилось, что в центрах помощи реального лечения или снижения зависимостей не происходило и не поощрялась социальная адаптация, а трудотерапия не была направлена на восстановление трудовых навыков и содействие занятости, подчеркивает прокуратура. С целью добиться перехода лиц под контроль обвиняемых и в зависимость от них обвиняемые распорядились передать все удостоверяющие личность документы, деньги, платежные средства и мобильные телефоны, утверждая, что это необходимо для безопасности расселенных лиц.

Организованная группа эксплуатировала завербованных людей, заключая договоры с коммерсантами о выполнении различных работ, а именно — посадке леса, перевалке торфа, погрузке овощей в контейнеры, сборе клюквы, прополке клюквенных полей, уборке снега с крыш, упаковке дров или чистке территории.

Упомянутые работы были вынуждены выполнять люди, проживающие в центрах помощи. Центры помощи получили от коммерсантов вознаграждение в размере не менее 565 324 евро, говорится в обвинении.

Из упомянутой суммы лишь небольшая часть была потрачена на минимальное питание лиц, размещенных в центрах помощи, а остальную часть денег обвиняемые разделили и использовали на собственные нужды.

Ранее сообщалось, что Госполиция объявила о задержаниях и этом уголовном процессе летом 2021 года.

По информации Firmas.lv, сейчас единственным должностным лицом зарегистрированного в Балвском крае общества является гражданка Литвы Лина Тарасова. С 2007 года по лето 2022 года должностным лицом общества был гражданин России Вячеслав Вахрушев.

Информация на сайте общества свидетельствует о том, что общество начало свою деятельность 3 сентября 2007 года, когда был открыт первый "центр помощи" для наркозависимых.

Оборот общества в 2022 году составил 116 351 евро, а прибыль — 4186 евро.

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