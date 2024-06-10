В конце прошлой недели в Латгале за видеосъемку военной базы был задержан мужчина, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Сотрудники полиции в субботу получили информацию от должностных лиц Земессардзе о подозрительном человеке, который с помощью смартфона осуществлял видеосъемку территории военной базы в Прейльском крае. Мужчина передан полиции.

Информация о происшествии также передана Службе государственной безопасности и Службе военной разведки и безопасности. Начат административный процесс.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !