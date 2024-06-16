В Риге в субботу, 15 июня, из водоемов вытащили двоих утонувших людей, сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Рано утром в субботу, 15 июня в ГПСС поступил вызов на озеро Кишэзерс. Звонивший сообщил, что один человек пошел купаться в озеро и на берег не вернулся. Прибывшие на место спасатели нашли тело утонувшего человека и вытащили его из воды.

А в 14.00 спасателям поступил звонок на улицу Грантс в Болдерае, где человек пошел купаться в Болдерайский карьер и не вернулся на берег. Спасатели нашли погибшего и подняли из воды.

ГПСС призывает жителей быть очень осторожными и ответственными при отдыхе возле водоемов, ведь безрассудство, купание в нетрезвом виде и переоценка своих возможностей могут закончиться трагедией.

В целом за минувшие сутки, 15 июня, в ГПСС поступило 50 вызовов: 15 - на пожаротушение, 23 - на спасательные работы, а 12 вызовов оказались ложными.

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