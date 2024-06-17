Государственная полиция начала процесс об административном правонарушении в связи с размещенным в социальных сетях видео, на котором бывший фельдшер Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Марина Корнатовская показывает флаг России.

Процесс начат по статье "О нарушениях в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка" Закона об административных нарушениях" - за использование в публичном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления. Закон предусматривает за данное нарушение предупреждение или штраф до 350 евро, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Согласно публично доступной информации, Корнатовская недавно была гостьей на YouTube-канале сбежавшего в Россию экс-депутата Европейского парламента от Латвии Андрея Мамыкина. Служба государственной безопасности (СГБ) призвала прокуратуру предъявить Мамыкину обвинения в прославлении и оправдании военных преступлений России в Украине.

Корнатовская в интервью Мамыкину утверждала, что переехала в Россию.

В Госполиции агентству LETA заявили, что ее пригласили в полицейский участок для дачи объяснений. Если Корнатовская не явится на рассмотрение дела, полиция может принять решение о наказании без ее присутствия.

Служба госбезопасности также проинформирована о деятельности упомянутого человека и оценивает ее в соответствии со своей компетенцией, сообщили агентству LETA в СГБ.

В то же время в ведении СГБ нет уголовного процесса в отношении данного лица.

Кроме того, в СГБ напомнили, что за публичное прославление, оправдание, отрицание или грубое уничижение совершенных Россией военных преступлений, преступлений против человечности и против мира предусмотрена уголовная ответственности.

СГБ регулярно выявляет и оценивает деятельность, содержащую признаки таких преступлений. В ходе оценки служба учитывает конкретную ситуацию и контекст, мотивы лица, систематичность деятельности, объем и создаваемую угрозу.

Как сообщалось ранее, Корнатовская выложила в Facebook видео, на котором в сопровождении песни на русском языке демонстрирует российский флаг, а в финале видеоролика целует его.

В ответ на опубликованную в интернете информацию Госполиция начала проверку, были ли при этом соблюдены действующие нормативные акты, сообщили в отделе общественных отношений Госполиции.



Корнатовская получила широкую известность в 2020 году, когда она распространяла теории заговора о Covid-19.

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