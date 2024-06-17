Пение "Катюши" и других песен, восхваляющих советскую армию и оккупационный режим, является грубым нарушением, подчеркнули в Госполиции. В минувшую пятницу, 14 июня, стражи порядка распространили публикацию с просьбой опознать людей, которые пели "Катюшу" в общественном транспорте после праздника города в Даугавпилсе, сообщает LSM.lv.

Видео, которое впоследствии широко распространилось в социальных сетях, было снято в даугавпилсском автобусе 17A 2 июня после праздника города. Из девяти пассажиров, которые пели "Катюшу", Госполиция установила личности двух человек и попросила помощи в опознании остальных. Одна женщина ранее уже попадала в поле зрения полиции за похожее нарушение - ей назначен штраф в размере 300 евро. О наказании для второго нарушителя решение еще не принято. В Госполиции отметили, что эта песня считается символом военной агрессии.

"Мы это воспринимаем как использование прославляющих символов в публичной среде. Совершенное нарушение, я считаю, само по себе серьезное, и в таких случаях маленьких штрафов не будет. Общество уже предупреждали в течение нескольких лет. За эти нарушения грозит административная ответственность", - заявил заместитель начальника Южно-Латгальского участка Латгальского регионального управления Госполиции Иварс Кравцевичс.

В полиции подчеркнули, что это является грубым нарушением. Кроме того, такие нарушения продолжаются, поэтому и применяются более суровые меры наказания.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство") отметил, что наказывать нужно, иначе "свобода как возможное выражение демократии и слова будет понята неправильно".

"Этого просто не может происходить в стране, в которой мы живем. Мы поддерживаем Украину. Россия - агрессор. По-моему, это очень хорошо понимают на уровне руководства Госполиции и адекватно реагируют", - заявил политик.

Начальник Департамента координации стратегической коммуникации Государственной канцелярии Рихардс Бамбарс подчеркнул, что пение "Катюши" является прославлением советского режима, что особенно оскорбительно в июне, когда Латвия вспоминает самые мрачные страница истории - приход советской армии, установление оккупационного режима и депортации жителей.

"Особенно в это время что-то подобное недопустимо в информационном пространстве. Здесь речь идет не только об онлайн- или интернет-пространстве. Петь прославляющие советскую армию песни в принципе означает радоваться оккупации Латвии, депортациям людей, трагическим судьбам, и сейчас это в принципе означает поддержку России в ее агрессивной войне против Украины", - сказал Бамбалс.

После праздника города в Даугавпилсе было начато несколько административных процессов, а также один уголовный процесс в связи с оправданием военных преступлений. По словам экспертов, публикации в социальных сетях также не останутся без внимания.

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