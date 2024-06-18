Государственная полиция задержала двух представителей субкультуры скинхедов, которые 15 июня ограбили некоего парня 2007 года рождения, сорвали с его одежды латвийский флаг, заставили говорить на русском языке, а также прославлять российский народ, узнал портал Delfi в полиции.

15 июня этого года должностные лица Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции начали уголовный процесс по факту совершенного в центре Риги ограбления и разжигания вражды. Двое молодых людей, 2002 года рождения и 2008 года рождения, ограбили молодого человека 2007 года рождения. В результате ограбления был изъят мобильный телефон, беспроводные наушники, 30 евро, а также сорванный с одежды молодого человека флаг Латвийской Республики. Оба представителя субкультуры скинхедов заставили ограбленного молодого человека говорить на русском языке и прославлять российский народ. Все происходящее с помощью мобильного телефона снимал один из скинхедов.

В тот же день, 15 июня, должностные лица Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции в сотрудничестве с должностными лицами Службы госбезопасности задержали обоих молодых людей. 17 июня молодые люди были признаны подозреваемыми, а также во время обыска по месту жительства у молодого человека 2002 года рождения нашли незаконно хранившееся огнестрельное оружие, наркотические вещества и атрибутику, относящуюся к субкультуре скинхедов.

По факту произошедшего начат уголовный процесс по части второй статьи 176 Уголовного закона, а именно по факту ограбления, совершенного группой лиц по предварительному сговору. За такое преступление наказывают лишением свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой и надзором пробации на срок до трех лет.

Уголовный процесс квалифицирован также по части третьей статьи 78 Уголовного закона — за деятельность, направленную на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, если она связана с насилием или угрозами либо совершена организованной группой. За такое преступление наказывают лишением свободы на срок до десяти лет и надзором пробации на срок до трех лет или без такового.

Оба молодых человека ранее не были судимы.

17 июня молодому человеку 2008 года рождения была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, однако 18 июня молодому человеку 2002 года рождения была избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Отмечается, что все похищенные вещи были изъяты у подозреваемых лиц.

Это уже второй раз за непродолжительное время, когда задерживают скинхедов.

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