В среду днем в 4 км от аэропорта "Рига" с радаров исчез небольшой самолет, который, как оказалось позже, потерпел крушение. В кабине находились два человека, один из которых пострадал. Из-за ЧП на некоторое время была приостановлена работа взлетно-посадочной полосы. Сейчас аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
Представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцев сообщил, что пилот сигнализировал о технических проблемах и произвел аварийную посадку. Причиной ЧП называется плохая видимость, а также тот факт, что у самолета закончилось топливо.
Небольшой самолет в среду был вынужден совершить аварийную посадку на лугу вблизи столичного микрорайона Иманта, потому что у него закончилось топливо, и он не смог долететь до Рижского аэропорта, позже подтвердил одну из версий журналистам Айвис Винцевс.
Известно, что самолет совершил экстренную посадку в волости Бабитес Марупского края, неподалеку от местечка Межарес. При этом Винцев отметил, что это произошло на лугах за микрорайоном Иманта.
В Агентстве гражданской авиации также сообщили, что пилот — гражданин Латвии, а его пассажир — гражданин Литвы. Известно, что пассажир госпитализирован.
Самолет выполнил маневр для прыжка с парашютом в Лимбажи и по техническим причинам отправился на запасной аэродром в Риге.
По информации портала Delfi, крушение потерпел самолет Pilatus, принадлежащий Skydive Latvia.
В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что к поисковым работам привлечены все ответственные службы, включая бригаду ГПСС, которая дежурит в аэропорту. Точное место экстренной посадки пока не сообщается.
В международном аэропорту "Рига" пояснили, что на некоторое время была закрыта взлетно-посадочная полоса. Пассажиров, чьи рейсы запаздывают по причине происшествия, просят связаться со своими авиакомпаниями.
На 12.08 поступила информация, что рейс Ташкент - Рига перенаправлен в Таллинн.
Расследование аварии проведет Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов.
Директор АГА Марис Городцов сообщил на Латвийском радио, что самолет использовался для прыжков с парашютами в окрестностях Лимбажи, но погода ухудшилась и видимость снизилась настолько, что пилот не видел взлетно-посадочную полосу и землю.
В связи с этим Latvijas Gaisa satiksme направило самолет в Рижский аэропорт, где взлетно-посадочная полоса освещена, а диспетчеры могут помочь пилоту приземлиться в условиях плохой видимости. Однако самолет не долетел до аэропорта и совершил аварийную посадку за несколько километров до него, на лугу недалеко от Иманты.
"Это не техническая проблема, а ухудшение погодных условий. Видимость была такой, что невозможно было что-то увидеть дальше 200 метров. Возможно, было также временное обледенение", - сказал директор агентства.
Городцов сообщил, что большинство парашютистов успели выпрыгнуть из самолета еще до аварии.
По информации Flightradar24.com, рейсы, в данный момент направляющиеся в Ригу, опаздывают.
Новость будет дополнена.