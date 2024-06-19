В среду днем в 4 км от аэропорта "Рига" с радаров исчез небольшой самолет, который, как оказалось позже, потерпел крушение. В кабине находились два человека, один из которых пострадал. Из-за ЧП на некоторое время была приостановлена работа взлетно-посадочной полосы. Сейчас аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцев сообщил, что пилот сигнализировал о технических проблемах и произвел аварийную посадку. Причиной ЧП называется плохая видимость, а также тот факт, что у самолета закончилось топливо.

Небольшой самолет в среду был вынужден совершить аварийную посадку на лугу вблизи столичного микрорайона Иманта, потому что у него закончилось топливо, и он не смог долететь до Рижского аэропорта, позже подтвердил одну из версий журналистам Айвис Винцевс.

Известно, что самолет совершил экстренную посадку в волости Бабитес Марупского края, неподалеку от местечка Межарес. При этом Винцев отметил, что это произошло на лугах за микрорайоном Иманта.

В Агентстве гражданской авиации также сообщили, что пилот — гражданин Латвии, а его пассажир — гражданин Литвы. Известно, что пассажир госпитализирован.

Самолет выполнил маневр для прыжка с парашютом в Лимбажи и по техническим причинам отправился на запасной аэродром в Риге.

По информации портала Delfi, крушение потерпел самолет Pilatus, принадлежащий Skydive Latvia.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что к поисковым работам привлечены все ответственные службы, включая бригаду ГПСС, которая дежурит в аэропорту. Точное место экстренной посадки пока не сообщается.

В международном аэропорту "Рига" пояснили, что на некоторое время была закрыта взлетно-посадочная полоса. Пассажиров, чьи рейсы запаздывают по причине происшествия, просят связаться со своими авиакомпаниями.

На 12.08 поступила информация, что рейс Ташкент - Рига перенаправлен в Таллинн.

Расследование аварии проведет Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов.

Директор АГА Марис Городцов сообщил на Латвийском радио, что самолет использовался для прыжков с парашютами в окрестностях Лимбажи, но погода ухудшилась и видимость снизилась настолько, что пилот не видел взлетно-посадочную полосу и землю.

В связи с этим Latvijas Gaisa satiksme направило самолет в Рижский аэропорт, где взлетно-посадочная полоса освещена, а диспетчеры могут помочь пилоту приземлиться в условиях плохой видимости. Однако самолет не долетел до аэропорта и совершил аварийную посадку за несколько километров до него, на лугу недалеко от Иманты.

"Это не техническая проблема, а ухудшение погодных условий. Видимость была такой, что невозможно было что-то увидеть дальше 200 метров. Возможно, было также временное обледенение", - сказал директор агентства.

Городцов сообщил, что большинство парашютистов успели выпрыгнуть из самолета еще до аварии.

Fоtо: DELFI Aculiecinieks

Sakarā ar to, ka Rīgas lidostas ugunsdzēsības brigāde ir devusies palīdzēt uz nesen notikušā aviācijas negadījuma vietu, lidostas skrejceļš pašlaik ir slēgts un lidojumi nenotiek! Pasažierus, kuru lidojumi aizkavēsies, aicinām sazināties ar savām aviokompānijām! https://t.co/DdfYhJ8lXf pic.twitter.com/9EE59qr22j — RIX Riga Airport (@riga_airport) June 19, 2024

Informējam, ka 4 kilometrus no @riga_airport no radariem ir pazudis vispārējās aviācijas lidaparāts. Pilots ziņoja par tehniskām problēmām un veica avārijas nosēšanos. Notikuma vietā šobrīd strādā glābšanas dienesti. — Civilās aviācijas aģentūra (@LV_CAA) June 19, 2024

По информации Flightradar24.com, рейсы, в данный момент направляющиеся в Ригу, опаздывают.

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