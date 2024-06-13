На сайте национальной компании airBaltic можно купить билеты на прямой рейс BTI7746 Рига-Ташкент. Если посмотреть в "детали полета", то его выполняет Uzbekistan Airways. А если открыть Flightradar24 или Flightaware, то можно увидеть, что лететь прийдется над территорией России. Разве это не опасно? А если случится "аварийная посадка", как с Ryanair в Минске? А если... попадет? Порталу Delfi ответили представители airBaltic и Госагентства гражданской авиации.

Как часто перед покупкой билета на сайте своей национальной авиакомпании пассажиры задумываются о том, кто реализует рейс и над какой территорией они полетят? Тем более, что airBaltic всегда настаивал: безопасность полетов, пассажиров и экипажа — главный приоритет компании. К примеру, именно так обосновали четыре дня ожидания эвакуационного рейса для граждан Латвии из Израиля после атаки "ХАМАС".

Вспоминается судьба боинга авиакомпании Malaysia Airlines, который в 2014 году выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур и был сбит над Донецкой областью.

На память приходит и история белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который на самолете ирландской авиакомпании Ryanair летел из Греции в Литву, но под надуманным предлогом аварийной посадки приземлился в Минске и был отправлен в белорусскую тюрьму. Думал ли он о том, что полет над территорией "родины" может завершиться так?

Не получается ли, что латвийская национальная компания торгует рискованными билетами?

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