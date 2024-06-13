На сайте национальной компании airBaltic можно купить билеты на прямой рейс BTI7746 Рига-Ташкент. Если посмотреть в "детали полета", то его выполняет Uzbekistan Airways. А если открыть Flightradar24 или Flightaware, то можно увидеть, что лететь прийдется над территорией России. Разве это не опасно? А если случится "аварийная посадка", как с Ryanair в Минске? А если... попадет? Порталу Delfi ответили представители airBaltic и Госагентства гражданской авиации.
Как часто перед покупкой билета на сайте своей национальной авиакомпании пассажиры задумываются о том, кто реализует рейс и над какой территорией они полетят? Тем более, что airBaltic всегда настаивал: безопасность полетов, пассажиров и экипажа — главный приоритет компании. К примеру, именно так обосновали четыре дня ожидания эвакуационного рейса для граждан Латвии из Израиля после атаки "ХАМАС".
Вспоминается судьба боинга авиакомпании Malaysia Airlines, который в 2014 году выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур и был сбит над Донецкой областью.
На память приходит и история белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который на самолете ирландской авиакомпании Ryanair летел из Греции в Литву, но под надуманным предлогом аварийной посадки приземлился в Минске и был отправлен в белорусскую тюрьму. Думал ли он о том, что полет над территорией "родины" может завершиться так?
Не получается ли, что латвийская национальная компания торгует рискованными билетами?
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv