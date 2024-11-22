В этом году Служба госдоходов (VID) активно рассылает письма подданным Латвии с подозрительным движением денег на счетах. Параллельно в сети Facebook "гуляет" пост о том, что с определенного уровня поступления на счет подоходный налог надо платить даже за перевод от детей к родителям. Так ли это?

"Вы получаете зарплату, платите налоги, помогаете своим родителям (..), поэтому каждый месяц поддерживаете своих родителей, чтобы они могли оплатить счета и не умереть с голоду, но сумма, которую ВАМ МОЖНО перечислить, - это не ваш свободный выбор. Как только она превысит разрешенный рэкетирами минимум, вам придется снова делиться, заплатив налог, а ваши родители оплатят счета, купят на эти деньги продукты и снова, в третий раз, заплатят налог с этих денег".