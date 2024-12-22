Jevģenijs Birins
Fоtо: Vallo Kruuser/Eesti Ekspress

Латвийский бизнесмен, меценат, в прошлом известный спортсмен-экстремал Евгений Бирин останется в эстонской тюрьме. Госсуд поддержал решение суда более низкой инстанции и оставил в силе приговор: 13 лет лишения свободы, пишет Rus.Delfi.ee со ссылкой на Eesti Ekspress.

В прошлую пятницу Государственный суд Эстонии опубликовал свое решение, которое в целом утверждает решение суда более низкой инстанции. Госсуд согласился с тем, тот Бирин скрывался в даркнете под именами пользователей Teslaboy, Valhalla, Fluidiz и Zangezz и торговал там крупными партиями наркотиков.

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