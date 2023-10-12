Около 133 граждан Латвии находятся в Израиле в качестве туристов, еще около пяти тысяч с двойным гражданством живут там давно. Вчера Вильнюс встречал первый самолет с эвакуированной из Израиля сотней граждан Литвы. Сегодня объявили рейс airBaltic из Тель-Авива для граждан Латвии - на 16 октября. Публикуем ответы на вопросы Delfi представителей МИД Латвии и airBaltic.

"Пытаюсь вытащить всеми возможными способами родителей и друга семьи, также находятся сейчас в Тель-Авиве, - написала вчера читательница Delfi. Консульство и МИД Латвии отправляет в авиакомпанию airBaltic — решайте с ними. airBaltic поменял нам билеты на рейс через Вену (Austrian Airlines), который на 99% не состоится — эта авиакомпания отменила все свои рейсы за последних три дня... Когда же эта авиакомпания отменит рейс официально, улететь будет не на чем — ближайшие билеты только на вторник/среду следующей недели".

Автор письма сетовала, что людям приходится самостоятельно "спасать утопающих" в ситуации тяжелейшего стресса. Другие граждане Латвии информировали Delfi, что их тревожит информация об обстрелах аэропорта Бен-Гурион и высокие цены на проживание — они на такое долгое нахождение в стране не рассчитывали.

Вчера вместе с литовским репатриационным рейсом в Вильнюс прибыло и несколько граждан Латвии. Отвечая на вопросы программы "Настоящее время", они не скрывали недовольство тем, что их не спасла национальная латвийская компания airBaltic, и благодарили согласившуюся взять их на борт вместе с гражданами Литвы компанию Skyllence.

Сегодня днем МИД Латвии собрался, чтобы решить вопрос эвакуации граждан Латвии из Израиля. После шести вечера объявили, что на 16 октября назначен эвакуационный рейс airBaltic на 148 человек. МИД рекомендует находящимся в Израиле гражданам Латвии регистрироваться в Консульском регистре и обращаться в посольство и консульский отдел по телефону экстренной помощи по тел. +371-26 33 77 11 или писать по электронной почте palidziba@mfa.gov.lv..

Редакции портала Delfi в Латвии, Литве и Эстонии отследили, как руководства этих стран по-разному реагируют и организуют акции спасения для своих граждан, застрявших в стране с военным положением и ежедневно наблюдающих полет сотен снарядов над домами.

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