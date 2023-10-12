Утром 7 октября боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад" атаковали Израиль. Представители израильских властей заявили, что страна находится "в состоянии войны" впервые за полвека. Delfi рассказывает, что известно о ситуации к вечеру четверга, 12 октября.

Что случилось

Сирийские государственные СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли удары по аэропортам в Дамаске и Алеппо. Местная радиостанция Sham FM уточняет, что аэропорт в Алеппо получил повреждения; о жертвах не сообщалось. Израиль эти публикации не комментировал.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль заверил власти страны в полной поддержке со стороны Вашингтона. Блинкен подтвердил гибель 25 американских граждан в результате нападений боевиков ХАМАС.

Sec. of State Antony Blinken tells Israel: "You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never, ever have to. We will always be there by your side." https://t.co/O8JdWs8wau pic.twitter.com/22O1YU0Mfi — ABC News (@ABC) October 12, 2023



Израильская авиакомпания El Al впервые с 1982 года выполнит полет в шаббат, пишет газета The Times of Israel со ссылкой на заявление перевозчика. Это решение было принято, чтобы безотлагательно привезти в страну резервистов, а также сотрудников служб безопасности и спасателей, оказавшихся в момент нападения ХАМАС за рубежом. Рейсы отправятся из Нью-Йорка и Бангкока, их оплатит сама авиакомпания.

Начальник Генштаба армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что при нападении ХАМАС на территории, граничащие с сектором Газа, военные не справились со своими обязанностями. Как отметила газета "Гаарец", это первое заявление Халеви с начала нового палестино-израильского конфликта.

"Армия обороны Израиля несет ответственность за безопасность страны и ее граждан. И в субботу [7 октября] в населенных пунктах, граничащих с сектором Газа, мы не выполнили наши обязанности. Мы разберемся, почему так произошло, но сейчас время воевать", — заявил Халеви, выступая с речью на базе недалеко от границы с Газой.

'Sinwar and Hamas members are dead men and we will destroy them'

IDF Chief of Staff Herzi Halevi has vowed that the head of Hamas in Gaza, Yahya Sinwar, will be targeted and eliminated by Israel after the Hamas atrocities in southern Israel pic.twitter.com/XrQTc07kC5

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 12, 2023

Что известно о жертвах

Официальные представители властей Израиля не объявляли об изменении появившихся утром данных, согласно которым жертвами нападения ХАМАС стали более 1300 израильтян (в том числе около 220 военных), примерно 3300 получили ранения.

Число погибших в секторе Газа увеличилось до 1417 человек, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения региона. В сообщение отмечается, что более 150 из них погибли в результате сегодняшних ударов израильской авиации. Еще 6268 человек числятся ранеными.

Что говорят за рубежом





Белый дом в свете продолжающихся боевых действий на Ближнем Востоке фокусируется на освобождении захваченных в заложники граждан США, создании гуманитарных коридоров и наблюдении за действиями Израиля, отвечающего на атаку со стороны ХАМАС. Об этом заявил первый заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер в интервью CNN. "Мы обсуждаем такие варианты, как гуманитарные коридоры и безопасные зоны, варианты того, как люди смогут выбраться из Газы, если смогут. Президент [Джо Байден] ясно дал понять, что демократические страны, такие как США и Израиль, наиболее сильны, когда действуют в соответствии с верховенством закона и законами войны", — пояснил он.

Норвежский совет по делам беженцев призвал "немедленно ввести гуманитарные коридоры и паузы [в боевых действиях], чтобы обеспечить безопасный доступ гуманитарного персонала и грузов помощи в Газу", говорится в заявлении генсека организации Яна Эгеланда. "В настоящий момент в Газе практически закончилось топливо, а медикаменты и продовольствие находятся на опасно низком уровне. Этот невероятно густонаселенный район находится в условиях полной осады и непрекращающихся бомбардировок со стороны Израиля. Мы должны иметь возможность как можно быстрее доставить жизненно необходимую помощь населению Газы", — отмечает руководитель совета.

Первую партию гуманитарной помощи для палестинцев отправила Иордания. Самолет, как предполагается, приземлится в Египте, откуда медикаменты и принадлежности для больниц будут доставлены в сектор Газа. Передачу гуманитарных грузов похожим маршрутом сейчас также обсуждают Турция и Катар, пишет агентство Reuters. Сегодня же Каир сообщил о возобновлении работы КПП на границе с сектором Газа, который ранее закрывали из-за авиаударов израильской армии.

Канцлер ФРГ заверил Израиль в безоговорочной поддержке на фоне атаки боевиков ХАМАС. Он предостерег другие страны региона от враждебных действий в отношении Израиля, сказав, что это стало бы непростительной ошибкой.

"Мы проклинаем насилие террористов самым решительным образом. Израиль имеет законное право защищать своих граждан от этого варварского нападения. Безопасность Израиля — одна из основополагающих государственных идей Германии. Наша собственная история, наша выросшая из Холокоста ответственность делают борьбу за существование и безопасность государства Израиль вековечной задачей", — подчеркнул Шольц.

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