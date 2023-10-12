Утром 7 октября боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад" атаковали Израиль. Представители израильских властей заявили, что страна находится "в состоянии войны" впервые за полвека. Delfi рассказывает, что известно о ситуации к 13:30 четверга, 12 октября.

Что случилось

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром в четверг заявила, что продолжила наносить удары по сети туннелей ХАМАС в секторе Газа — они используются для перемещения грузов и планирования террористических операций. "Израильские ВВС наносят удары по многим районам Газы. Мы в первую очередь наносим удары по командирам, высшим руководителям ХАМАС во всех эшелонах власти. Что бы это ни было, если это принадлежит ХАМАС, мы наносим удар", — сказал представитель израильской армии Джонатан Конрикус.

Также ЦАХАЛ признал подготовку полномасштабной наземной операции в секторе Газа. "Мы ждем, что решит наше политическое руководство по поводу возможного наземного наступления. Решение об этом еще не принято… Но мы готовимся к наземному маневру, если такое решение будет принято", — заявил журналистам представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт. Он допустил, что операция может носить комбинированный характер и в ней будут задействованы авиация и флот.

В ходе нападения на Израиль в минувшие выходные боевики ХАМАС обезглавили нескольких маленьких детей, подтвердил Конрикус. Он сослался на данные, полученные от судмедэксперта, который работал в кибуце Беэри. "Я признаю, что нам потребовалось некоторое время, чтобы действительно осмыслить и проверить эти сообщения [об убитых детях], и было трудно поверить, что даже ХАМАС может совершить такой варварский акт", — сказал представитель израильской армии. Ранее о жестоких убийствах несовершеннолетних писали СМИ, представители ЦАХАЛ не комментировали эти сообщения, а ХАМАС отрицал обвинения.

Блокада сектора Газа будет продолжаться, пока ХАМАС не освободит заложников, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац. "Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт, ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не будут возвращены домой", — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

В Израиль прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. В ходе своего визита он встретится с представителями местных властей и проведет переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом. По данным Reuters, Блинкен планирует обсудить с лидером движения ФАТХ освобождение похищенных боевиками ХАМАС заложников, среди которых есть американские граждане, и открытие гуманитарного коридора для жителей сектора Газа.

I’m in Israel today to make one thing clear: The United States stands with Israel and its people, and we will always stand — resolutely — against terrorism. pic.twitter.com/25KCfkjp3S — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 12, 2023

В городах Израиля продолжают регулярно звучать сирены воздушной тревоги, чаще всего — в Седроте и других расположенных рядом с сектором Газа населенных пунктов. Израильские университеты из-за продолжающихся боевых действий перенесли начало учебного года на 5 ноября. Изначально занятия должны были проходить с 15 октября, но из-за атаки ХАМАС их ранее отложили на неделю.

Правительство Египта отказалось от создания гуманитарного коридора для жителей сектора Газа, пишет газета The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника, говорившего на условиях анонимности. В то же время Каир, по его словам, обсуждает с Израилем и США доставку в Газу через границу с Египтом продовольствия и топлива.

Что известно о жертвах

Утром четверга израильские СМИ сообщали, что число погибших от нападения ХАМАС достигло 1300 человек; власти эту цифру пока не подтверждали. Как утверждает ЦАХАЛ, 220 убитых — военные. По данным министерства здравоохранения Израиля, в больницы с субботы поступили 3297 раненых.

Палестинское министерство здравоохранения заявило, что число погибших от израильских бомбардировок в секторе Газа выросло до 1200 человек, число раненых — до 5600. По данным ООН, почти 339 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои жилища.

Также ХАМАС продолжает удерживать, по разным оценкам, от 130 до 200 заложников. Как сообщил ЦАХАЛ, израильские власти смогли идентифицировать 97 из них и передали имеющиеся сведения родственникам плененных.

Что пишут СМИ

Данные американской разведки свидетельствуют, что Иран был "удивлен" атакой ХАМАС на Израиль, пишет газета The New York Times со ссылкой на нескольких американских чиновников. Источники издания утверждают, что США регулярно отслеживают встречи между лидерами "Кудса", военного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции, и их союзниками, включая ХАМАС, но доказательств того, что на этих встречах обсуждалось нападение на Израиль, у разведки нет. Собеседники NYT не исключают, что о части встреч американские спецслужбы при этом не осведомлены, а также что могут быть обнаружены иные подтверждения причастности Тегерана к атаке.

Издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский планирует нанести визит солидарности в Израиль. Подчеркивается, что соответствующий запрос уже направлен премьер-министру Биньямину Нетаньяху, однако пока что переговоры носят предварительный характер. Ранее Зеленский обратился к мировым лидерам с призывом посетить Израиль и "поддержать людей" так же, как это было в первые месяцы полномасштабного российского вторжения в Украину.

Что говорят за рубежом



Власти ФРГ решили приостановить финансовую помощь Палестине, заявил канцлер Олаф Шольц. Он призвал главу палестинской администрации Махмуда Аббаса выступить с однозначным осуждением нападения ХАМАС на Израиль — молчание Шольц назвал "позорным". Немецкий канцлер также рассказал, что уже обсудил ситуацию в регионе с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, запланированы также переговоры с лидерами Турции и Катара. "Все три лидера могут сыграть важную роль в деэскалации ситуации", — подчеркнул Шольц.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что его страна прилагает усилия для остановки боевых действий. "Позиция королевства заключается в том, что оно отвергает любые нападения на гражданское население и лишение жизни невинных людей и подчеркивает необходимость соблюдения принципов международного гуманитарного права", — сказал он в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В свою очередь, Эрдоган подчеркнул готовность Турции выполнить посредническую миссию между сторонами конфликта. "Мы готовы сделать все возможное, […] чтобы как можно скорее вывести наш регион из этого водоворота. […] Мы открыто выступаем против убийства мирных жителей на территории Израиля. Точно так же мы никогда не смиримся с неизбирательными убийствами невинных людей в секторе Газа, подвергающихся систематическим бомбардировкам", — цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.

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