В эфире политической передачи "Место встречи" на российском телеканале НТВ сообщения об убийстве детей боевиками ХАМАС в Израиле назвали "фейком". Случившееся сравнили с убийствами мирных жителей в украинской Буче, которые Россия считает инсценировкой. Об этом пишет "Агентство. Новости".

Ведущий Иван Трушкин высказал мнение, что все эти данные основаны на репортаже израильской журналистки Николь Зедек, снятом в кибуце Кфар-Аза после атаки со стороны ХАМАС. В этом репортаже Зедек сослалась на свидетельства израильских военнослужащих, включая утверждение о том, что тела примерно 40 детей были обнаружены на месте происшествия, у некоторых из них были отрезаны головы.

В передаче НТВ подчеркнули, что данный сюжет вызвал волну возмущения в мировом сообществе. Телеканал показал обложки ряда ведущих газет, включая Metro UK, Financial Times, The Times, Daily Express и The Scotsman. По словам ведущего, сначала сообщали о нескольких обезглавленных трупах, затем ситуация эскалировалась до того, что, якобы, все 40 детей были найдены обезглавленными.

Как отмечает "Агентство.Новости", согласно версии НТВ, сообщение турецкого информагентства Anadolu свидетельствовало о том, что эти сведения не соответствуют действительности. По словам ведущего НТВ, израильская армия сообщила, что у нее нет информации о том, что "ХАМАС резал головы младенцам". Впоследствии, журналистка Николь Зедек заявила, что ее дезинформировали сами израильские военные, сказал Трушкин.

На телеканале НТВ этот сюжет вышел под заголовком "Израильская Буча". "Агентство. Новости" подчеркивает, что мировые СМИ освещали события в кибуце Кфар-Аза, но не ссылались на репортаж i24, о котором говорит ведущий НТВ. Financial Times сообщила о десятках погибших, в том числе детях. The Times представила собственный репортаж из кибуца. То же самое сделали Reuters и CNN, подтверждая гибель множества людей, включая детей, а также обнаружение их тел. На момент обращения журналистов, пресс-служба израильской армии не располагала информацией для официального подтверждения публикаций в прессе.

"Агентство. Новости" сообщает, что изданию не удалось найти публикаций Зедек, в которых она опровергала свои слова. В ее соцсетях был обнаружен лишь пост, в котором она пишет, что назвала число обезглавленных детей, основываясь на свидетельствах солдат.

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