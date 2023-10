В передаче НТВ подчеркнули, что данный сюжет вызвал волну возмущения в мировом сообществе. Телеканал показал обложки ряда ведущих газет, включая Metro UK, Financial Times, The Times, Daily Express и The Scotsman. По словам ведущего, сначала сообщали о нескольких обезглавленных трупах, затем ситуация эскалировалась до того, что, якобы, все 40 детей были найдены обезглавленными.