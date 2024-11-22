Reinis Grāvītis Ilze Pavlova
Fоtо: LETA

В конце ноября работу оставила руководитель Департамента коммуникации Государственной канцелярии Илзе Павлова, а также ее заместитель Рейнис Гравитис и ряд сотрудников, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении портала Delfi. Причина - в Госканцелярии проводится структурная реформа и борьба с "дублированием функций": два департамента, отвечающие за коммуникацию, сливаются в один. Госканцелярия - это центральное учреждение госуправления, которое находится в прямом подчинении премьер-министра.

Пока неизвестно, кому будет доверено руководство объединенным департаментом.

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