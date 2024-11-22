По данным Федеральной полицейской инспекции Мюнхена и прокуратуры Траунштайна (федеральная земля Бавария), 20 ноября в Германии задержаны четверо сирийцев, подозреваемых в 120 контрабандных операциях по незаконной переправке нелегалов через границы. Всего в ходе незаконной переправки участвовали по меньшей мере 748 человек. В ходе одной из таких операций контрабандистов в Латвии погибли два человека.

Отправной точкой для крупномасштабной операции стало обширное расследование, проведенное прокуратурой Траунштайна в сотрудничестве со следователями Федерального управления полиции Мюнхена по борьбе с преступностью в отношении предполагаемой банды, которая, как утверждается, организовала и осуществляла контрабанду преимущественно сирийских граждан. В том числе, их подозревают и в контрабанде нелегалов по так называемому "Балканскому маршруту" и "Ослиной тропе".

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