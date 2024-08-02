В минувший четверг литовская полиция задержала в районе города Утена и Утенском районе 40 нелегальных мигрантов. Сообщается, что в ходе задержания двое полицейских получили легкие ранения.

Спустя некоторое время в Даугайляйской волости Утенского района полицией был остановлен автомобиль VW Transporter, в котором ехали 23 нелегальных мигранта, 10 из которых были задержаны, остальные 13 скрылись с места происшествия.

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