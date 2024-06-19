Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в прокуратуру материалы уголовного дела: были получены доказательства, что психиатр Рижского центра психиатрии и наркологии приняла взятку 400 евро и бутылку за определение и указание психиатрических диагнозов в медицинской документации. Цель - граждане России хотели получить возможность не сдавать проверку знаний госязыка.

В Антикоррупционном ведомстве отметили, что в результате противоправной деятельности врача два пациента получили медицинские заключения, освободившие их проверки на знание государственного языка по состоянию здоровья.

В ходе расследования следователями KNAB было подтверждено: такого рода заключение было необходимо для предоставления в Управление по делам гражданства и миграции - получить постоянный вид на жительство в Латвии.

За планирование и осуществление преступной деятельности психиатр получила в общей сложности 400 евро и бутылку алкоголя.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией по данным фактам начало уголовный процесс по части первой статьи 326_2 Уголовного закона Латвии - "Противоправное требование и принятие благ".

Противоправное принятие материальных ценностей, благ имущественного или иного характера, совершенное лично или через посредника работником государственного учреждения или учреждения самоуправления, не являющимся государственным должностным лицом, или таким же лицом, уполномоченным государственной структурой, за совершение или несовершение какого-либо действия с использованием своих полномочий, независимо от того, предназначены принятые материальные ценности, блага имущественного или иного характера этому лицу или любому другому лицу, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет или кратковременным лишением свободы, или принудительными работами, или штрафом.

Остальные участники этого процесса проходят по делу в качестве свидетелей.

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