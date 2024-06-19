Рижское региональное управление полиции завершило расследование дела, начатого в отношении юношей 2005 и 2007 г.р., представляющих движение скинхедов (бритоголовых). Они были задержаны в апреле нынешнего года и подозреваются в нападении на юношу, а также в героизации и прославлении геноцида нацистской Германии.

Как уже сообщал портал Delfi, 20 апреля (в день рождения Адольфа Гитлера) Государственная полиция совместно со Службой госбезопасности задержали скинхедов, которых подозревают в публичном прославлении геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений, совершенных в нацистской Германии, а также в совершении действий, направленных на разжигание расовой ненависти.

Одно уголовное дело начато по второй части статьи 74.1 Уголовного закона, то есть за то, что двое представителей субкультуры скинхедов в Верманском саду нанесли телесные повреждения мужчине 2002 г.р. и, применяя насилие, заставили его публично восхвалять диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера, а также публично выполнить нацистское приветствие, то есть поднять руку под углом 45 градусов с выпрямленной ладонью и произнести: "Слава Адольфу Гитлеру!". Эти действия были сняты на мобильный телефон и затем выложены в интернет.

Второй уголовный процесс возбужден по части второй статьи 78 Уголовного закона и статье 150 Уголовного закона за несколько актов разжигания расовой ненависти в социальных сетях, а также за акт разжигания ненависти, совершенный членом субкультуры скинхедов с применением насилия и угроз в отношении члена субкультуры панков, если это причинило значительный ущерб.Данные действия по заданию скинхеда были сняты на мобильный телефон его подругой, после чего видео также выложили в социальные сети.

По обоим уголовным делам были проведены обыски. Оба подозреваемых содержатся под арестом.

19 июня1-й отдел 5-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона передал материалы уголовного дела в Рижскую Восточную прокуратуру.

Полиция напоминает, что ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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