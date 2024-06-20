В Матишской волости Валмиерского края на ферме домашних свиней крестьянского хозяйства Lelles констатирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС), сообщили представители Продовольственно-ветеринарной службы (PVD).

На ферме обитают 527 свиней, и все они будут ликвидированы, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни.

Это первая в этом году вспышка АЧС в Латвии на фермах домашних свиней.

PVD проводит в крестьянском хозяйстве Lelles мероприятия по ограничению заболевания, а также эпидемиологическое расследование.

Вокруг хозяйства установлена карантинная зона, в пределах которой PVD будет усиленно проверять состояние здоровья животных и соблюдение требований биобезопасности на свинофермах. В карантинной зоне введены ограничения на перемещение живых свиней, а также продуктов свиного происхождения.

Представители PVD пояснили, что наибольшей угрозой здоровью домашних свиней являются кабаны. Популяция кабанов в Латвии быстро восстановилась, и вирус широко распространяется среди молодых кабанов, поэтому присутствует в лесах, на полях и лугах.

Особое внимание сейчас должны проявлять свиноводы Мадонского, Екабпилсского, Валмиерского, Цесисского, Лимбажского, Гулбенского, Айзкраукльского, Добельского, Огрского и Тукумского краев, так как на этих территориях констатировано наибольшее количество случаев заражения кабанов.

Представители службы подчеркивают, что единственное, что может защитить домашних свиней от заболевания смертельным вирусом, - строгое соблюдение биобезопасности на ферме. Домашние свиньи и предназначенный для них корм не должны вступать в контакт с дикими животными, домашних свиней нельзя выпускать с территории фермы и кормить зеленым кормом, например, скошенной на приусадебных участках травой, излишками продуктов питания и другими термически не обработанными продуктами растительного происхождения.

Кроме того, нельзя использовать подстилку, к которой могли иметь доступ дикие животные, при входе на ферму нужно заменить и дезинфицировать обувь и, если свиньи не выглядят здоровыми, сразу же следует вызвать ветеринара.

Как сообщалось, с июня 2014 года, когда в Латвии впервые была зарегистрирована АЧС, вирус был обнаружен в общей сложности у 8877 кабанов, в том числе в 2014 году у 217 кабанов, в 2015 году - у 1048, в 2016 году - у 1146, в 2017 году - у 1431, в 2018 году - у 905, в 2019 году - у 430, в 2020 году - у 377, в 2021 году - у 448, в 2022 году - у 1274 кабанов, а в 2023 году - у 1002 кабанов.

Впервые АЧС была зарегистрирована в Латвии в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Беларусью. АЧС - очень опасное заболевание, и на ферме домашних свиней, где оно констатировано, нужно забивать все поголовье.

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