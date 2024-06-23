В субботу в Латвии зарегистрировано 91 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и 18 получили ранения, сообщили в Государственной полиции.

22 июня около 18.00 в Госполицию поступил звонок в волость Лауцеса Аугшдаугавского края, где трактор въехал в пруд и перевернулся. В результате аварии погиб водитель трактора. Подробности происшествия выясняются.

В ГПСС сообщили, что на место происшествия прибыли спасатели в гидрокостюмах, чтобы оказать помощь, и с необходимыми инструментами вытащили человека из затонувшего трактора. Мужчину передали медикам Службы скорой медицинской помощи, которые установили, что пострадавший уже мертв.

В субботу, 22 июня, на дорогах Латвии в результате ДТП пострадали 18 человек: восемь - в Рижском регионе, семь - в Курземе, двое - в Латгалии и один - в Видземе. Из пострадавших трое были водителями электросамокатов, один – велосипедистом.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, в субботу в результате столкновения двух автомобилей в Плаканциемсе пострадал человек. Спасатели получили вызов около 10 часов утра. С помощью гидравлического инструмента они освободили из одного из автомобилей пострадавшего, который был передан медикам.

22 июня на водителей за превышение скорости было составлено 254 протокола. В Рижском регионе оштрафованы 24 водителя, в Курземе - 71, в Видземе - 57, в Латгалии - 54, в Земгале - 48. Троих водителей оштрафовали за агрессивное вождение.

Всего за 22 июня полиция составила 584 протокола за нарушение правил дорожного движения.

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