Южный Пририжский участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Павла Дмитрова, 1982 года рождения.
15 июня этого года Павел Дмитров покинул место жительства в Баложи Кекавского края и не вернулся домой.
Приметы пропавшего 42-летнего жителя Баложи: рост - 178 см, худощавого телосложения. Был одет в камуфляжную куртку и темно-синие джинсы.
Госполиция призывает всех, кто может знать возможное местонахождение мужчины, звонить по телефону 67085938 или 110.
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