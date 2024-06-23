Пытаясь выманить средства, мошенники звонят потенциальным жертвам, утверждая, что их телефон инфицирован вирусом, а затем просят поделиться изображением на экране, предупреждает банк Citadele. Об этом сообщает rus.LSM.lv.

В банке отмечают, что в таком разговоре нередко участвуют несколько лиц — мошенники представляются сотрудниками полиции и банка.

Руководитель отдела ИТ-безопасности банка Citadele Роберт Бирзгалис поясняет, что в последнее время активизировались мошенники, которые представляются специалистами по безопасности операторов мобильной связи.

Они пытаются убедить жертву, что их мобильный инфицирован вредоносным вирусом или даже взломан. В ходе разговора мошенники пытаются выяснить, в каких банках у клиента есть активные счета, после чего уведомляют, что вскоре жертве позвонят из банка и полиции.

Затем мошенники просят установить на смартфон инструменты удаленного доступа, например, AnyDesk. Таким образом они получают доступ к интернет-банку, после чего может последовать предложение перечислить средства. Также, якобы в целях безопасности, мошенники пытаются уговорить жертву отдать платежную карту и PIN-коды от нее курьеру, сотруднику полиции или банка, предупреждает Бирзгалис.

Наблюдения банка свидетельствуют, что сравнительно часто мошенники пытаются перевести общение в мессенджер WhatsApp, чтобы затем уговорить жертву поделиться содержанием экрана.

Банк Citadele напоминает, что ни полицейские, ни служащие банка никогда не будут просить устанавливать инструменты удаленного доступа или делиться содержанием экрана смартфона, а также не потребуют предоставить данные для доступа к интернет-банку, CVV или PIN-код от карты, баланс счета; не будут просить назвать коды, отправленные посредством сообщения, а также никогда не потребуют передать на хранение банковские карты или деньги.

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