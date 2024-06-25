По информации Госполиции, во вторник утром, около 10.00 в результате аварии, которая произошла в волости Зирню Салдусского края, погиб водитель.

В полиции сообщили, что на трассе Рига-Лиепая (А9), в районе Бутнари столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Mazda.

Как отмечает "Курземес вардс", по делу начат уголовный процесс, в рамках которого выясняются обстоятельства трагического ДТП.

Из-за аварии движение по одной полосе было заблокировано.

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