Три человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Блиденской волости Салдусского края, сообщает агентство LETA со ссылкой на старшего специалиста отдела по связям с общественностью Государственной полиции Мадару Шершневу.

Сегодня полиция получила информацию о том, что в Блиденской волости Салдусского района на 90-м километре Лиепайского шоссе между Броцены и Блидене произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение грузового и легкового автомобилей. Три человека, ехавшие в автомобиле, погибли.

Из-за аварии движение по Лиепайскому шоссе полностью перекрыто, и полиция призывает людей выбирать другие маршруты, так как неизвестно, сколько времени потребуется на очистку места аварии. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

Сегодня утром на Лиепайском шоссе уже произошла трагическая авария - в Зирньской волости Салдусского края в столкновении двух машин погиб водитель автомобиля Mazda.

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