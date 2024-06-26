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В Латвии растет употребление наркотиков — особенно среди молодежи. В последние пару лет увеличивается и число случаев передозировки — молодежь отдает предпочтение синтетическим наркотикам, из-за чего иногда невозможно установить, какие именно вещества в них содержались, рассказала нарколог Рита Кузнецова в эфире программы "Подробности" Латвийского радио 4, сообщает Rus.Lsm.lv.

Рита Кузнецова признала, что употребление наркотиков среди молодежи растет. И самое страшное — часто молодые люди даже сами не знают, что именно они принимают.

"Если мы говорим о синтетических наркотиках, то вообще очень трудно понять, какие именно вещества в них содержатся. Нитозен, например, новое вещество, которое появилось в Латвии около двух лет назад, а сейчас его количество резко умножилось. Молодежь стала чаще принимать наркотики — эта тенденция уже переросла все нормы! И это говорит, что и их психоэмоциональное состояние очень плохое", — считает Рита Кузнецова.

Передозировка нитозеном, например, приводит к остановке дыхания — и смерти.

Молодежь всегда находит способы, как достичь одурманенного состояния. На прошлой неделе общество шокировала новость о вызовах "неотложки" для спасения молодых людей с передозировкой. Врачи отмечают драматичность нынешней ситуации и что в праздничные дни тоже не обошлось без выездов, когда требовалось спасать жизни.

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