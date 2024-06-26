За минувшие сутки на трассе А9 (Рига — Лиепая) произошло три трагических аварии, в результате которых погибли шесть человек.

По информации Курземского регионального управления полиции, на 80-м км шоссе, в волости Блиденес Салдусского края столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

В результате лобового столкновения погибли водитель и пассажир, находившиеся в салоне легкого автомобиля.

Latvijas valsts ceļi сообщает, что место аварии можно объехать по дорогам Блидене — Ремте и Кандава — Салдус (через Пилсблидене).

Как уже сообщалось ранее, в минувший вторник на трассе А9 произошло две трагических аварии, причем обе — в Салдусскoм крае.

25 июня, около 10.00 в результате аварии, которая произошла в волости Зирню Салдусского края, погиб водитель. В полиции сообщили, что на дороге столкнулись Mercedes-Benz и Mazda.

Чуть позже на 90-м км этой же дороги, в волости Блиденес в столкновении грузового и легкового автомобилей погибли три человека.

По фактам всех аварий полиция начала уголовные процессы.

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