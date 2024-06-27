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21 июня Служба государственной безопасности (СГБ) обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование гражданина Латвии за незаконное участие в войне в Украине на стороне российских вооруженных сил, сообщили порталу порталу Delfi в СГБ.

Уголовный процесс был начат 30 декабря 2022 года по статье 77.1 Уголовного закона — за активное участие в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвийской Республики и направленном против территориальной и политической независимости государства, а также иным образом противоречащем международному праву.

В конце 2022 года СГБ обнаружила в интернете видеоматериалы, снятые в Украине, в которых фигурировал человек в военной одежде с типичной для российских вооруженных сил символикой и оружием. Он выражал поддержку стране-агрессору России, а также высказывал угрозы в адрес защитников Украины, в том числе латышей.

По данным СГБ, этот человек по-прежнему находится в Украине и участвует в боевых действиях на стороне российских вооруженных сил. Он объявлен в розыск.

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