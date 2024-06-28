В четверг, 27 июня, в Даугавпилса у объектов ограниченного доступа задержан гражданин России, запускавший дрон, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Изначально стражи порядка получили информацию о некоем человеке, пилотирующем дрон возле объектов ограниченного доступа в Даугавпилсе. На месте происшествия сотрудники полиции встретили гражданина России 1983 года рождения.

Информация об инциденте была передана в Службу государственной безопасности и Службу военной разведки и безопасности.

Служба государственной безопасности (СГБ) проинформирована о конкретном случае и оценит его в соответствии со своей компетенцией, заверили агентство LETA в СГБ. Подробные комментарии спецслужба не предоставляет.

Также стражи порядка в Латгалии получили информацию о размещенном на платформе "ТикТок" некоем видеоматериале, в котором, возможно, отображается, что человек возможно использует символику тоталитарного режима - серп и молот - находясь в публичном месте в Латвии. В связи с произошедшим начат процесс об административном нарушении.

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