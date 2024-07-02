Мошенники рассылают фальшивые электронные письма от имени Smart-ID, сообщает учреждение по предотвращению инцидентов в области безопасности информационных технологий Cert.lv.
Цель рассылки - выманить на поддельном сайте у людей данные доступа к интернет-банку.
Cert.lv призывает людей обращать внимание на адрес отправителя и перед вводом данных проверять адрес сайта.
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