Мошенники рассылают фальшивые электронные письма от имени Smart-ID, сообщает учреждение по предотвращению инцидентов в области безопасности информационных технологий Cert.lv.

Цель рассылки - выманить на поддельном сайте у людей данные доступа к интернет-банку.

Cert.lv призывает людей обращать внимание на адрес отправителя и перед вводом данных проверять адрес сайта.

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