В июне сотрудники отдела Латгальского регионального управления полиции по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями при содействии с коллегами из Бюро уголовной полиции Резекне в ходе оперативных мероприятий задержали группу мужчин и женщину, подозреваемых в реализации наркотических веществ. В ходе обысков изъяты как наркотики, так и саженцы марихуаны.

По данным полиции, в Краславе у женщины 1974 г.р. нашли и изъяли 21,5 гр Subutex, содержащего опасное психотропное вещество бупренофрин, а также 26 таблеток Clonosepam.

В свою очередь, во время обыска в Аугшдаугавском крае полиция изъяла у мужчин 1998 и 1999 г.р. 500 гр марихунаы.

В рамках еще одного уголовного процесса полиция провела в Резекне обыск у юноши 2005 г.р., у которого дома изъяли марихуану, а в автомобили обнаружили 3 таблетки MDMA, 1 гр амфетамина, 2 гр марихуаны, а также упаковочные материалы и весы.

По всем задержаниям начаты уголовные процессы.

Полиция напоминает, что ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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