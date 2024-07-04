В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) задержала гражданина России по подозрению в шпионаже в пользу РФ — он в свое время служил в советской армии, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

СГБ задержала мужчину 20 декабря 2023 года. Уголовный процесс в отношении упомянутого лица был начат двумя днями ранее — 18 декабря. СГБ провела следственные действия на пяти связанных с этим человеком объектах в Риге и ее окрестностях.

В мае этого года служба передала дело в прокуратуру для предъявления обвинения. В прокуратуре агентству LETA подтвердили, что обвинение предъявлено, но, учитывая, что продолжается досудебное расследование, дополнительная информация в интересах следствия пока не будет предоставлена. В то же время в прокуратуре сообщили, что мужчина является отставным военнослужащим советской армии. В Латвии он проживает легально.

В мае СГБ в пресс-релизе сообщила, что данный человек по заданию российских спецслужб собирал и передавал информацию о политических процессах в Латвии, а также о критической инфраструктуре и военных объектах. По оценке СГБ, подобная информация полезна российским спецслужбам как для достижения целей разведки, так и для планирования и реализации вредоносных действий против объектов в Латвии.

В ходе уголовно-процессуальных действий на связанном с гражданином РФ объекте были получены доказательства того, что мужчина хранил боеприпасы и взрывчатые вещества без надлежащего разрешения.

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