Уголовный процесс в отношении гражданина РФ был начат 18 декабря по статье 85 Уголовного закона Латвии — за незаконный сбор и передачу секретной информации и иной информации иностранной разведке.
Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что гражданин РФ собирал и передал российской спецслужбе информацию о критической инфраструктуре и военных объектах в Латвии.
По данным, имеющимся в распоряжении СГБ, человек оказывал и другие виды поддержки российской спецслужбе в обеспечении деятельности, направленной против латвийского государства.
На пяти объектах, к которых подозреваемый имел какое-либо отношение, проведены уголовно-процессуальные действия. В ходе обысков изъят большой объем документов и носителей информации.
В качестве меры пресечения к подозреваемому применен арест.