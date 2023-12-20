Служба госбезопасности (СГБ) обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование против гражданина Латвии за оправдание терроризма и распространение материалов о прославлении терроризма.

Уголовный процесс в отношении гражданина Латвии начат 14 августу по ч.1 ст.79.6 Уголовного закона Латвии.

Подозреваемый попал в поле зрения СГБ в связи с деятельностью, указывающей на его возможное обращение к радикальной трактовке ислама, которая поддерживает применение насилия для достижения идеологических целей. Служба госбезопасности установила, что мужчина делится на платформе TikTok видеоматериалами, прославляющими идеологию исламистских террористических группировок.

В ходе расследования деятельности подозреваемого сотрудники VDD установили, что тот активно поддерживает террористическую организацию ИГИЛ (Daesh). Кроме того, мужчина заявил о своей готовности совершать насилие во имя ислама.

Также в распоряжение Службы госбезопасности поступила информация, что мужчина проявляет повышенный интерес к огнестрельному оружию.

23 августа по месту жительства подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого были найдены и изъяты носители информации. В настоящее время мужчина оставлен под стражей.

В качестве меры пресечения в отношении подозреваемого применен арест.

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