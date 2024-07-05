В минувший четверг, 4 июля, сотрудники контрольно-пропускного пограничного пункта "Гребнево" задержали гражданина ФРГ, который при пересечении границы предъявил польские фальшивые водительские права.
В ходе проверки также было установлено, что иностранцу год запрещено управлять транспортными средствами (он в течение года не уплатил наложенный на него ранее штраф).
По делу начат уголовный процесс.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit