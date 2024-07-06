Рижское региональное управление полиции сообщает, что разыскиваемый ранее Виктор Спорыхин, который в последний раз выходил на связь с женой 4 июля, найден без признаков жизни.
По данным полиции, против мужчины не было совершено преступление.
Ранее сообщалось, что мужчина мог находиться в эмоциональном состоянии.
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