В период с 2020 по 2024 год в судах первой инстанции было вынесено 4053 решения о временной защите от насилия, свидетельствуют данные на портале dati.ta.gov.lv.

Также было принято 990 решений об отказе в удовлетворении заявлений о временной защите от насилия, а одно заявление было оставлено без рассмотрения.

Как сообщалось, трагедия в Екабпилсе, где бывшим мужем Леоном Русиньшем была убита женщина, которая ранее неоднократно обращалась в полицию с просьбами защитить ее от преследования, а также другие случаи подняли вопрос о защите жертв насилия. В настоящее время в гражданском процессуальном законе предусмотрены инструменты для борьбы с насилием, однако оно все еще остается проблемой в семьях, отмечает Судебная администрация.

13 февраля 2014 года были внесены поправки в гражданский процессуальный закон о введении временной защиты от насилия. Суд по просьбе заявителя может принять решение о временной защите от насилия, если против него направлено физическое, сексуальное, психологическое или экономическое насилие со стороны бывшего или нынешнего супруга или другого лица.

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