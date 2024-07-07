В ночь на воскресенье крупные силы Государственной пожарно-спасательной службы были задействованы в тушении пожара в Риге на улице Яня Асара, где горело несколько зданий, а также транспортные средства во дворе - легковые автомобили и мотоцикл, сообщает пресс-служба ГПСС.

Вызов на улицу Я.Асара поступил 7 июля в 2.52 ночи. Сначала загорелись сараи во дворе, потом огонь перекинулся на крышу склада, а затем - на деревянный дом снаружи. Общая площадь пожара составила 1810 квадратных метров. Из зданий были спасены три человека, еще 30 человек были эвакуированы. Пожар был локализован в 6.49 утра.

В Госполиции отмечают, что во дворе дома сгорели один мотоцикл и четыре автомобиля. В огне также погибли домашние животные - две кошки и собака.

Во многих близлежащих домах треснули окна. Из-за пожара было временно перекрыто движение на участке улицы Я.Асара - от улицы Таллиннас до улицы Артиллерияс.

Полиция просит отозваться тех, кто видел начала пожара и заснял его на видео.

Хозяйственное здание, где начался пожар, полностью сгорело и частично обрушилось. У здания по улице Я.Асара сгорела крыша, частично сгорел один торец дома по улице Я.Асара, 12-к2. Решение о дальнейшей эксплуатации зданий можно будет принять после обследования, которое проведет строительный инспектор.

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После локализации пожара часть жителей окрестных домов вернулась в свои места проживания. Самоуправление Риги оказывает помощь жителям, которые были эвакуированы в результате пожара домов на улице Я.Асара в Гризинькалнсе, сообщает пресс-служба Рижской думы.

Эвакуированным жителям после предварительного заключения о состоянии дома будут предложены временные жильё, кризисные пособия и другая социальная помощь в случае необходимости. На временное проживание пока никто не подавал.

Если здание пришло в негодность после пожара или другого происшествия, Рижское самоуправление предлагает владельцам квартир как социальную помощь, так и возможность поселиться во временном жилье.

Эвакуированные жители имеют право на получение кризисного пособия от муниципалитета – до 700 евро на человека или до 1400 евро на семью. Пособие в кризисной ситуации можно запросить в течение двух месяцев со дня возникновения кризисной ситуации. Жители могут подать заявление на получение кризисного пособия в Рижскую социальную службу по телефону 67105048.

Жителям также предлагается обращаться в Социальную службу, если им нужна одежда, продуктовые наборы, продление документов или любая другая соцподдержка. Более подробную информацию о вариантах социальной помощи можно получить по телефону 80005055.

Жителям, нуждающимся во временном жилплощади, в настоящее время предлагается номер в муниципальной гостинице (до 5 суток).

Чтобы получить арендованное самоуправлением жилое помещение, в котором можно проживать до 6 месяцев, но не более года, жильцам следует обратиться в Департамент жилья и среды Рижской думы по адресу: ул. Бривибас, 49/53. Консультацию можно получить по телефону 67474700.

Если помещение будет признано ремонтопригодным, то владельцы квартир смогут претендовать на единовременное пособие на ремонт – до 10 000 евро.

Жители также могут подавать заявления и обращаться лично за услугами, предоставляемыми самоуправлением, в Районный центр жильцов города Риги. Более подробную информацию можно получить, написав на почту - aic@riga.lv или позвонив по бесплатному номеру 80000800.

Кроме того, днем 6 июля в 11.57 в ГПСС поступил звонок на улицу Даугавпилс в Риге, где загорелась квартира площадью 40 квадратных метров на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, а также лестничная клетка площадью 10 кв.м. С помощью спасательных масок из здания были спасены 9 человек, еще 5 человек были эвакуированы. В результате инцидента пострадали четыре человека. Пожар был потушен спустя 4 часа, в 16.02.

За минувшие сутки поступило пять вызовов, когда в квартирах загоралась оставленная на плите без присмотра еда. Два подобных случая зафиксированы в Риге, по одному - в Валмиере, Резекне и Олайне.

Кроме того, вечером 6 июля в волости Бирзгалес Огрского края в реке Даугава был обнаружен утонувший человек. Труп погибшего передан сотрудникам Государственной полиции.

В целом за 6 июля по Латвии в ГПСС поступило 57 вызовов: 19 - на пожаротушение, 20 - на спасательные работы, а 18 вызовов оказались ложными.

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