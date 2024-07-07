В последние недели различные социальные сети активно продвигают статьи из якобы реальных СМИ, что на самом деле ведет к различным мошенникам. Эти фейковые статьи часто содержат публикации, которые могут быть похожи на тексты портала Delfi. Мы напоминаем читателям, как отличить реальные новости от фейковых.

Прежде всего, следует посмотреть на заголовок: подчеркивает ли он основную суть новости или же он сенсационен, чтобы привлечь внимание, напоминает исследователь "LV portālā" Клинта Лочмеле. Заголовки фейк-новостей характеризуются грубыми преувеличениями и попытками шокировать читателей.

Следует обратить внимание и на то, ведет ли ссылка опубликованного текста на реальный адрес. частности, действительно ли это "delfi.lv" или все же ошибка в виде "delffi.lv", "Deelfi.lv" и другие варианты, которые отличаются от реального на один символ. До того, как нажать на адрес текста, надо переместить курсор и посмотреть настоящее название сайта. Призываем вас открывать портал Delfi, используя мобильное приложение, или самостоятельно ввести адрес текста в веб-браузере.

Пример фейковой новости, опубликованной мошенником:

Foto: Ekrānuzņēmums

Кроме того, необходимо обращать внимание на заголовки - слишком "громкие", апеллирующие к эмоциям, но не содержащие четкой информации. Это могут быть фейковые новости, которыми пользуются мошенники.

Мошенники на своих фейковых сайтах часто рекламируют криптовалюты, чего не делают портал Delfi и другие латвийские СМИ. Они также поощряют быстрые и мгновенные платежи, заявляя, что эта возможность скоро не будет доступна. Это тоже признаки того, что мошенники пытаются имитировать сайты масс-медиа.

В случае, если такие фейковые новости будут замечены или распространены, мы рекомендуем вам сообщать об этом в соцсетях, например, в Facebook. На фейковых сайтах никогда не следует вводить свою личную информацию и ​​не давать своего разрешения на что-либо. О таких методах мошенников надо предупредить и пожилых членов семьи - они могут оказаться более уязвимыми жертвами подобных действий.

Подробнее о дезинформации и о том, как ее избежать, можно прочитать в справочнике по борьбе с дезинформацией, опубликованном Государственной канцелярией.

Также предлагаем послушать опыт Гатиса Конрадса из группы уличных гимнастов "Street Warriors" о том, как избежать уловок мошенников в Интернете.

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