Служба государственных доходов (VID) призывает людей остерегаться текстовых сообщений и электронных писем мошенников, написанных якобы от имени VID. Налоговая служба никогда не отправляет текстовые сообщения клиентам, подчеркнули в учреждении. С другой стороны, по электронной почте люди получают только уведомления о том, что в Системе электронного декларирования (EDS) для них есть некое сообщение, и это уведомление содержит ссылку на eds.vid.gov.lv, сообщили в VID.

Особенно в последние недели в VID обращаются люди и компании, получившие электронные письма или текстовые сообщения от мошенников. Мошенники выдают себя за VID и призывают к определенным действиям, связанным с возвратом налогов. Целью мошенников, скорее всего, является получение доступа к банковским счетам людей, поэтому VID призывает быть особенно осторожными.

"Сообщения, которые мы получаем, свидетельствует о том, что население активно, распознает эти попытки мошенничества и понимает, что не следует разглашать свои данные. Однако приходится сделать вывод, что мошенники тоже не дремлют и изобретают новые способы убедить получателя сообщения и заставить его действовать. Системы и хранилища данных VID безопасны, из наших баз данных невозможно без авторизации получить ни адреса электронной почты, ни другую информацию о налогоплательщиках. Об этом свидетельствует и тот факт, что подобные электронные письма мошенники рассылают и на адреса, не зарегистрированные в EDS", - говорит руководитель по безопасности информационных систем VID Жанис Вугулс.

Как распознать мошенническое СМС?

Если получено СМС якобы от VID, то это точно мошенническое сообщение. VID никогда не отправляет текстовые сообщения людям.

Если вы получили текстовое сообщение своего или любого другого банка о возврате налога, то это мошенническое сообщение. VID перечисляет возврат налогов на счет, указанный в EDS, банки не участвуют в этом процессе, а люди не должны совершать никаких дополнительных действий после подачи годовой декларации о доходах.

Если вы получили электронное письмо с предложением совершить какие-либо действия (перейти по ссылке, отсканировать QR-код и т. д.) для получения возврата налога, или если ссылки в этом письме не ведут на адрес eds.vid.gov.lv или eds.vid.gov.lv/login/, то это мошенническое сообщение.

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