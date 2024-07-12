Под сломанным ураганом деревом возле Бауского замка обнаружено несколько черепов и костей.
Представитель пресс-центра Госполиции Рута Страутниеце сообщила, что на месте обнаружения двух черепов и костей планируется провести раскопки, чтобы убедиться, что в этом месте больше нет человеческих останков.
Найденные кости будут отправлены на экспертизу для определения их возраста.
По словам директора музея Бауского замка Мариса Сканиса, это могут быть и древние захоронения, и свидетельства войн XX века. По делу назначена экспертиза.
Сканис также пояснил, что ураганный ветер сломал ветки деревьев у замка, однако сам замок во время разгула стихии не пострадал.
Напомним, что в пятницу утром в Бауске продолжаются активные работы по предотвращению последствий урагана.