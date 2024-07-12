Генеральный прокурор Юрис Стуканс не соблюдал принцип презумпции невиновности в рамках уголовного дела судебного исполнителя Роландса Вейнбергса о мошенничестве в крупном размере в отношении пенсионерки, постановил судья Рижского городского суда Андрис Василевскис.

Это уже второй раз, когда Стуканс получает подобный упрек. Ранее Стуканса упрекнули в нарушении принципа презумпции невиновности в деле бывшего депутата Рижской думы Игоря Кузьмука.

Как сообщили агентству LETA в Судебной администрации, во втором случае жалобу подал сам Вейнбергс. Рижский городской суд получил просьбу Вейнбергса публично проинформировать о нарушении принципа презумпции невиновности со стороны государственного должностного лица, копия заявления была направлена для оценки в учреждение, которое может принять решение об ответственности должностного лица.

По словам Вейнбергса, 22 февраля 2022 года в интервью передаче "1:1", отвечая на вопрос журналиста Гундарса Редерса об уголовном процессе против Вейнбергса, Стуканс произнес такие фразы, как "я считаю, что судебные исполнители, которые все это видели, и как мы видим сейчас, были вовлечены в схемы, а нотариусы, которые все подтвердили, уже давно это заметили", "были люди, которые молчали, были заинтересованы и действовали соответствующим образом", "использовали правовую базу, чтобы в определенных случаях обогатиться".

В четвертой части 19-й статьи Уголовно-процессуального закона говорится, что если государственное должностное лицо, которое не участвует в уголовном процессе, публично говорит о виновности лица, нарушая принцип презумпции невиновности, ведущее процесс лицо на основании мотивированного заявления лица публично сообщает о нарушении этого принципа, а копия заявления направляется в учреждение, которое принимает решение об ответственности государственного должностного лица.

Презумпция невиновности, предусмотренная в первой части 19-й статьи Уголовно-процессуального закона, призвана удержать лиц от заявлений и действий, которые могут создать впечатление о виновности фигуранта дела до ее подтверждения в установленном законом порядке.

Судья Рижского городского суда Василевскис пришел к выводу, что генеральный прокурор как должностное лицо, не являющееся стороной уголовного процесса, сделал публичное заявление о виновности лица, нарушив презумпцию невиновности в отношении Вейнбергса, и поэтому суд, как инициатор процесса, публично сообщает о нарушении принципа презумпции невиновности.

В январе 2021 года Госполиция возбудила уголовное дело за возможное мошенничество в крупном размере: преступники, используя поддельный вексель, продали на аукционе недвижимость, принадлежащую пенсионерке 1932 г.р., оставив себе полученные таким образом 28 000 евро.

Как сообщала передача Nekā personīga на телеканале TV3, это не первая схема, в результате которой из-за сравнительно небольшого долга должники теряют жилье или внушительные суммы, и в которой фигурирует Вейнбергс.

Вейнбергс был отстранен от должности в январе 2021 года.

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