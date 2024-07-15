Сотрудники 4-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона 9 июля в момент совершения преступления задержали 48-летнего наркодилера, который пытался продать особо опасное психотропное вещество подростку 2009 г.р. По делу начат уголовный процесс, а 11 июля суд выдал санкцию на арест задержанного.

По данным пресс-центра Госполиции, на прошлой неделе сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий взяли с поличным наркодилера, который в этот момент пытался сбыть подростку смесь особо опасных психотропов — метонитазена, изотонитазена и протонитазена, которую наркоманы на своем жаргоне называют "шора".

Fоtо: Valsts policija

Опасную смесь синтетических опиоидов полиция изъяла и у наркодилера, и у подростка, который купил "шору", но еще не успел ее употребить.

В Госполиции подчеркнули, что наркодилер ранее неоднократно судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, а также за имущественные преступления.

По данным полиции, подозреваемый наркоторговец занимался продажей наркотических и психотропных веществ в Риге — на Привокзальной площади, f также в окрестностях Засулаукса. Его клиентами были преимущественно малолетние лица.

За это преступление подозреваемому грозит тюремный срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества иди без таковой, а также последующим полицейским надзором до трех лет.

Fоtо: Valsts policija

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