В Йонишкисском районе Литвы пограничники задержали водителя из Латвии с фальшивыми документами.

По данным Государственной пограничной службы Литвы, автомобиль BMW 525 с латвийскими номерами остановили для проверки на трассе Рига - Шауляй в прошлую пятницу.

Машиной управлял 43-летний гражданин Латвии, предоставивший проверяющим водительские права, выданные на его имя в Великобритании. Однако у пограничников появились сомнения относительно подлинности документа, поскольку подпись на правах не совпадала с подписью в его личных документах.

После тщательного изучения водительского удостоверения выяснилось, что оно изготовлено не из поликарбонатного материала, а из простого пластика. Это позволило предположить, что представленный латвийцем документ является подделкой.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина приобрел фальшивые водительские права пять лет назад в Великобритании.

По делу начато досудебное расследование. За подобное правонарушение литовским законодательством предусмотрен либо арест, либо тюремное заключение сроком до 4 лет.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!